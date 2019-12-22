Из-за аварии на магистральном водопроводе в Крымском районе Краснодарского края в зону отключения попали три муниципальных образования: Новороссийск, Геленджик и Крымский район с населением более 160 тыс. человек. Почти 6,5 тысячи жилых домов и 48 социально-значимых объектов остались без воды.

Из-за аварии на магистральном водопроводе в Крымском районе Краснодарского края в зону отключения попали три муниципальных образования, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В сообщении уточняется, что прорыв водовода произошел в районе хутора Новотроицкого около 11 часов утра по Москве. В зону отключения попали Новороссийск, Геленджик и Крымский район с населением более 160 тыс. человек. Почти 6,5 тысячи жилых домов и 48 социально-значимых объектов остались без воды.Сейчас на месте прорыва ведутся восстановительные работы. По некоторым данным, на ликвидацию аварии может уйти до суток. Принято решение в понедельник закрыть детские сады; школы будут работать по сокращенному графику. Для обеспечения жителей питьевой водой составляются графики подвоза 18 автоцистернами с привлечением четырех единиц автотехники из соседней Анапы.Власти Геленджика ввели график подачи воды населению на ближайшие сутки из-за аварии. В утренние часы вода будет поступать в дома с 6 до 8, в вечерние – с 18 до 20.