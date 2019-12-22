Матчем в Ванкувере между местными Кэнакс и Питтсбург Пингвинз завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Хозяева льда добились уверенной победы со счетом 4:1. В составе гостей голевой передачей отметился Евгений Малкин.

Матчем в Ванкувере между местными "Кэнакс" и "Питтсбург Пингвинз" завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Хозяева льда добились уверенной победы со счетом 4:1. В составе гостей голевой передачей отметился Евгений Малкин.Она позволила ему обойти в споре бомбардиров Александра Могильного и выйти на чистое третье место в списке самых результативных российских игроков за всю историю НХЛ.В составе победителей шайбы забросили Джейк Виртанен (16-я минута), Джей Ти Миллер (18-я), Элиас Петтерсон (37-я) и Брок Бозер (55-я). Единственный гол у гостей оказался на счету Джейка Гюнцеля (36-я).В другой встрече дня "Сан-Хосе Шаркс" дома проиграл "Сент-Луис Блюз" со счетом 2:5.