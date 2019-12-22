Горит Уфа! … Надо быстрее успеть проскочить, - в Сети появились записи очевидцев, снятые в Уфе, где на территории Опытного завода Нефтехим произошел серьезный пожар. Огонь охватил трехэтажное производственное здание, где находились емкости с легковоспламеняющейся жидкостью.

В Сети опубликованы видео, снятые свидетелями масштабного возгорания, произошедшего утром в воскресенье, 22 декабря, на "Опытном заводе Нефтехим" в Уфе.Как сообщалось ранее, пожар произошел в трехэтажном производственном здании. Огонь охватил более чем две тысячи квадратных метров. По предварительным данным, в здании находились 250-литровые емкости с легковоспламеняющейся жидкостью.Известно, что в настоящее время пламя локализовано, пожарные продолжают тушение.По сведениям ГТРК "Башкортостан", в борьбе с огнем было участвует более 130 человек и 45 единиц техники, в том числе – специальный пожарный поезд.Данных о погибших и пострадавших пока не поступало.