Государственная инспекция безопасности дорожного движения г. Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными...

В связи с проведением в Государственном Кремлевском дворце 25 декабря 2019 года общероссийской новогодней елки с 08.30 до 15.00 будет ограничено движение автотранспорта по Большому Москворецкому мосту, улицам Варварка, Ильинка, Москворецкая и пл. Васильевский Спуск.Государственная инспекция безопасности дорожного движения г. Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81