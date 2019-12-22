Ведущий
шоу Дом-2 Влад Кадони поделился личными откровениями. Он решил раз и навсегда
развеять мифы и домыслы, окружающие его персону.
Ведущий
шоу "Дом-2" Влад Кадони поделился личными откровениями. Он решил раз и навсегда
развеять мифы и домыслы, окружающие его персону.
В свои 33 года звезда телестройки еще не женат. Оказывается, он
дважды делал своим избранницам предложение руки и сердца, но девушки Владу
Кадони отказывали.
"Страшно будет узнать, что я хронический неудачник, поэтому пока
не готов на третью попытку", – цитирует ведущего шоу "Дом-2" Он признался, что не прочь был бы иметь секс с соведущей
по проекту – певицей Ольгой Орловой. "В фантазиях или в реальности? В чем-то
есть, в чем-то нет. Думайте сами, где именно он присутствует", – заинтриговал
Влад Кадони.
В свое время ходили слухи, что
ведущий шоу "Дом-2" увеличил свой половой орган. Оказывается, это действительно
были лишь домыслы. "Это была очень большая и яркая профанация с целью
хайпа и личного тиражирования… На самом деле никто не взялся бы за такую
операцию – он настолько маленький, что к нему невозможно ничего пришить", -
посмеялся над собой Влад Кадони.
12 Дек 2019 в 9:27 PST
Он признался, что несмотря на мистический флер, окружающий его фигуру,
является обычным среднестатистическим мужчиной.
"Я натурал, но не кобель", – заявил ведущий . В
настоящее время, после разрыва многолетних отношений, живет один, с
двумя кошками.
Также звезда
телестройки признался, что своих недоброжелателей в лицо он не знает. А все спорные вопросы старается решать
исключительно в словесном или законном поле. "Избегаю конфликтов. Оставаться
человеком в любой ситуации – для меня задача номер один", – поделился .
Говоря о родителях,
ведущий отметил, что отец умер еще до его рождения. Мама знаменитости выходила замуж четыре
раза. Кадони – пятая фамилия Влада. "Она в паспорте и во всех документах.
Ни одну из предыдущих четырех я никогда не воспринимал как свою", – рассказал
шоумен.