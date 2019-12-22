Ведущий шоу Дом-2 Влад Кадони поделился личными откровениями. Он решил раз и навсегда развеять мифы и домыслы, окружающие его персону.

Ведущийшоу "Дом-2" Влад Кадони поделился личными откровениями. Он решил раз и навсегдаразвеять мифы и домыслы, окружающие его персону.В свои 33 года звезда телестройки еще не женат. Оказывается, ондважды делал своим избранницам предложение руки и сердца, но девушки ВладуКадони отказывали."Страшно будет узнать, что я хронический неудачник, поэтому покане готов на третью попытку", – цитирует ведущего шоу "Дом-2" Он признался, что не прочь был бы иметь секс с соведущейпо проекту – певицей Ольгой Орловой. "В фантазиях или в реальности? В чем-тоесть, в чем-то нет. Думайте сами, где именно он присутствует", – заинтриговалВлад Кадони.В свое время ходили слухи, чтоведущий шоу "Дом-2" увеличил свой половой орган. Оказывается, это действительнобыли лишь домыслы. "Это была очень большая и яркая профанация с цельюхайпа и личного тиражирования… На самом деле никто не взялся бы за такуюоперацию – он настолько маленький, что к нему невозможно ничего пришить", -посмеялся над собой Влад Кадони.12 Дек 2019 в 9:27 PSTОн признался, что несмотря на мистический флер, окружающий его фигуру,является обычным среднестатистическим мужчиной."Я натурал, но не кобель", – заявил ведущий . Внастоящее время, после разрыва многолетних отношений, живет один, сдвумя кошками.Также звездателестройки признался, что своих недоброжелателей в лицо он не знает. А все спорные вопросы старается решатьисключительно в словесном или законном поле. "Избегаю конфликтов. Оставатьсячеловеком в любой ситуации – для меня задача номер один", – поделился .Говоря о родителях,ведущий отметил, что отец умер еще до его рождения. Мама знаменитости выходила замуж четырераза. Кадони – пятая фамилия Влада. "Она в паспорте и во всех документах.Ни одну из предыдущих четырех я никогда не воспринимал как свою", – рассказалшоумен.