Роуминг между Россией и Белоруссией отменят в следующем году, есть конкретная дата, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в программе Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия 1.

Роуминг между Россией и Белоруссией отменят в следующем году, есть конкретная дата, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"."Это уже следующий год, зафиксирована конкретная дата, но вступит это все в силу только в рамках пакетного соглашения", — сообщил он.Россия и Белоруссия обсуждают возможность отмены роуминга с конца 2018 года. 20 декабря Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу в Петербурге, где согласовали интеграционные вопросы по поводу сельского хозяйства, таможни и связи.