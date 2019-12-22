Договоренности Москвы и Киева по транзиту газа исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко назвал сложным компромиссом.

Договоренности Москвы и Киева по транзиту газа исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко назвал сложным компромиссом.В своем Facebook Витренко задумался, победа это или предательство. "Газпром" хотел год, "Нафтогаз" – десять, сошлись посередине. По поводу гарантированных мощностей пришли к аналогичному соглашению. Так что это сложный компромисс, подчеркнул топ-менеджер.Также он объяснил, почему "Нафтогаз" нужен в качестве посредника между "Газпромом" и "Оператором газотранспортной системы Украины". Российская компания не готова брать на себя риски украинского нормативного регулирования, к которым адаптирован "Нафтогаз", ведь его акционером является украинское правительство.Соглашение о транзите будет подписано на пять лет в соответствии с международным законодательством. Зафиксированы объемы, под которые "Нафтогаз" забронирует мощности у оператора газотранспортной системы. За эти мощности "Газпром" гарантированно должен заплатить "Нафтогазу", а тот – оператору.В то же время сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" в Верховной раде Юрий Бойко заявил, что договоренность по транзиту газа между Украиной и Россией позволит сохранить рабочие места, а бюджет страны получит доход. И это победа, подчеркнул Бойко, передает ТАСС.Украинский премьер Алексей Гончарук в своем Facebook объявил, что новое соглашение позволит не поднимать цену на газ и снизить стоимость коммунальных услуг.Ранее сообщалось, что Украина и Россия должны до 29 декабря заключить новый транзитный договор сроком на пять лет. Минимальный объем прокачки составит 65 миллиардов кубометров газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубометров ежегодно в период с 2021 по 2024 годы.