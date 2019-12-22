Автомобилисты остановили машины после небольшого ДТП на МКАД, где в них врезалась легковушка, водитель которой не заметил препятствие на своем пути. Один человек погиб, еще два – получили травмы. Момент столкновения запечатлела камеры наблюдения.

Камера наблюдения запечатлела аварию с летальным исходом, произошедшую вечером в минувшую субботу, 21 декабря, на Московской кольцевой автомобильной дороге.Судя по видео, два автомобиля стояли на МКАД после небольшого ДТП. В них врезалась третья легковушка, водитель которой по каким-то причинам не заметил помеху в своей полосе.Как сообщали СМИ, в результате инцидента погиб один человек, еще два – получили травмы.Обстоятельства инцидента устанавливают сотрудники правоохранительных органов.