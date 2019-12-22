Во время Большой пресс-конференции 19 декабря российский президент напомнил, что советские войска вошли в Польшу лишь после того, как польское правительство утратило контроль и за своими вооруженными силами, и за тем, что происходило на территории страны. Официальной позицией Польши уже много лет остается тезис о том, что СССР вместе с гитлеровской Германией напали на Польшу.

"Тревогу и недоумение", а также "недоверие и обеспокоенность" вызвали слова российского президента о причинах и виновниках начала Второй мировой войны, говорится в заявлении МИД Польши.Во время Большой пресс-конференции 19 декабря российский президент напомнил, что советские войска вошли в Польшу лишь после того, как польское правительство утратило контроль и за своими вооруженными силами, и за тем, что происходило на территории страны.Официальная Варшава назвала слова российского лидера "ложной картиной событий" и предложила возобновить работу Российско-польской группы по сложным вопросам. Группа была создана в 2002 году по решению руководства России и Польши. В нее входит команда политологов, занимающихся самыми серьезными и сложными вопросами международных отношений России и Польши. Правительства Польши и Российской Федерации расценивали группу как своих личных консультантов. Работа группы неоднократно прерывалась. В последний раз – в 2015 году, после ухода главы группы с польской стороны профессора Адама Даниэля Ротфельда.Ранее польская сторона была удовлетворена выводами группы о роли Советского Союза в начавшейся Второй мировой войне. Однако последние слова Владимира Путина о причинах начала Второй мировой и его оценка "Мюнхенского сговора" были расценены как "подрыв совместной работы" и достижений его предшественников: Бориса Ельцина и Михаила Горбачева.Официальной позицией Польши уже много лет остается тезис о том, что СССР вместе с гитлеровской Германией напали на Польшу после подписания советско-германского договора о ненападении (так называемый "Пакт Молотова – Риббентропа) от 23 августа 1939 года. Хотя президент РФ не раз отмечал, что советская сторона заключила соглашение с Германией последней из европейских стран.По мнению профессиональных военных историков, пакт позволил Советскому Союзу получить передышку для подготовки к неизбежной войне, увеличить численность Красной армии и обеспечить ее вооружение.Кроме того, как указывают историки и дипломаты, договор о ненападении предотвратил войну Японии против СССР, поскольку Токио был недоволен решением Берлина подписать этот пакт без учета мнения японской стороны.