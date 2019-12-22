× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/22-12-2019-pora-uletat-na-nebo-evgeniya-petrosyana-poxoronili-posle-braka-s-molodoj.html" target="_blank">Пора улетать на небо: Евгения Петросяна похоронили после брака с молодой</a> - Телеведущая Регина Дубовицкая эмоционально высказалась о браке Евгения Петросяна и его 30-летней помощницы Татьяны Брухуновой. В шоу Секрет на миллион на НТВ знаменитость раскрыла свое отношение к неравным союзам.