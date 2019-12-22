Американский космический корабль Starliner компании Boeing после неудавшегося полета к МКС приземлился на полигон Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико, передает канал Россия 24.

Американский космический корабль Starliner компании Boeing после неудавшегося полета к МКС приземлился на полигон Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико, передает канал "Россия 24".Американская спускаемая капсула впервые совершила мягкую наземную посадку — ранее американские аппараты садились на воду.Посадка состоялась по плану: в 07:57 по времени Восточного побережья США (15:58 в Москве).20 декабря Starliner был впервые запущен в беспилотном режиме к МКС с авиабазы на мысе Канаверал в штате Флорида с помощью ракеты-носителя "Атлас-5". Стыковка с МКС планировалась на 22 декабря, однако ее отменили из-за сбоя в системе подсчета пилотного времени.По словам главы НАСА, специалисты работают над этой ошибкой.