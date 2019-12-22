Ричард Гренелл, посол США в Берлине, заявил, что многие страны ЕС благодарят Вашингтон за санкции, введенные против газопровода Северный поток – 2. Он отметил, что эти санкции были приняты в интересах Евросоюза.

Ричард Гренелл, посол США в Берлине, заявил, что многие страны ЕС благодарят Вашингтон за санкции, введенные против газопровода "Северный поток – 2". Он отметил, что эти санкции были приняты в интересах Евросоюза, передает РИА Новости. Посол назвал их "очень проевропейским решением" и сообщил, что дипломаты благодарят его за предпринятые США меры.Гренелл рассказал, что 15 европейских стран, Европейская комиссия и Европейский парламент выражают опасения по поводу газопровода. Он уверяет, что европейские партнеры неоднократно заявляли, что Штаты должны их поддержать.Ранее сообщалось, что США ввели санкции против двух газопроводов – "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". Они потребовали, чтобы компании, ведущие прокладку труб, прекратили работу. Allseas, прокладывающая СП-2, действительно приостановила работы. В правительстве Германии выразили протест против "экстерриториальных санкций", направленных против немецких и европейских компаний.