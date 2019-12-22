Экстренные службы Австралии пытаются справиться с сильнейшими за последние несколько лет природными пожарами. Самая сложная ситуация — в штате Новый Южный Уэльс, передает телеканал Россия 24. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, ранее отправившийся в отпуск, признал, что такой поступок в непростое для страны время был большой ошибкой.

Экстренные службы Австралии пытаются справиться с сильнейшими за последние несколько лет природными пожарами. Самая сложная ситуация — в штате Новый Южный Уэльс, передает телеканал "Россия 24".По последним данным, огонь уничтожил почти 3 миллиона гектаров леса. Погибли по меньшей мере 6 человек, еще 30 — были доставлены в больницы с ожогами и отравлениями продуктами горения. Около тысячи семей лишились жилья, почти полностью сгорели несколько национальных парков. Едкий дым от пожаров добрался до крупнейшего города страны – Сиднея. В центре мегаполиса уже зафиксирован опасный для жизни уровень концентрации вредных веществ.Смог стоит настолько густой, что в некоторых домах и учреждениях срабатывают датчики пожарной сигнализации. Уже пятый день в городе и его окрестностях действует режим ЧС. Разрушительные природные пожары в Австралии не редкость, но в Сиднее таких катастрофических масштабов они еще не достигали.Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, ранее отправившийся в отпуск, признал, что такой поступок был большой ошибкой. Издание Sydney Morning Herald пишет, что премьер, вернувшийся с семьей с Гавайских островов, уже принес свои извинения и объявил о выделении дополнительной финансовой помощи пострадавшим от пожаров в размере 3,5 миллионов долларов.