Один человек погиб и один пострадал в результате частичного обрушения трех этажей четырехэтажного здания на комбикормовом заводе в Омске. В здании возможно обрушение перегородки первого этажа.

Один человек погиб и один пострадал в результате частичного обрушения трех этажей четырехэтажного здания на комбикормовом заводе в Омске. В здании возможно обрушение перегородки первого этажа.По сообщению представителя экстренных служб региона, при обрушении пострадали два человека, один из них погиб, передает РИА Новости.По данным главка МЧС России по Омской области, к работам на месте происшествия от этого ведомства привлечены 21 человек и четыре единицы техники, всего в них участвуют 31 человек и восемь единиц техники. Обрушившееся здание не эксплуатировалось, проводились работы по его демонтажу. По словам сторожа, на объекте площадью 7 на 12 метров работали два человека, передает "Интерфакс".