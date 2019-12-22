При обрушении четырехэтажного здания на территории комбикормового завода в Омске погиб человек.

При обрушении четырехэтажного здания на территории комбикормового завода в Омске погиб человек. Как рассказала ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Омской области Лариса Болдинова, тело мужчины извлекли из-под обломков.Трагедия произошла в воскресенье в 09:50 по московскому времени во время разбора неэксплуатируемой постройки.Прокуратура Кировского округа Омска начала проверку законности демонтажных работ, приведший к гибели мужчины 1973 года рождения.