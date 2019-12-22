Грузовик протаранил скорую помощь после того, как водитель спецтранспорта попытался проскочить перекресток на красный свет. Машину медиков отбросило в сторону, и она сбила сотрудников дорожной полиции. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

Два сотрудника правоохранительных органов пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Усть-Каменогорске – городе на востоке Казахстана, расположенном неподалеку от границы с Россией. Инцидент произошел в минувшую пятницу, 20 декабря, однако запись камеры наблюдения появилось только сейчас.Водитель автомобиля скорой медицинской помощи включил проблесковые маячки и попытался проехать перекресток на красный свет. В тот момент, когда он пересекал пересечение улиц, в борт микроавтобуса ударил грузовик КамАЗ.После столкновения скорую помощь отбросило в сторону – машина отлетела на дорожных полицейских, стоявших около патрульного авто.Правоохранители, находившиеся при исполнении служебных обязанностей, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.Как сообщают СМИ, состояние одного из стражей порядка до сих пор оценивается как тяжелое.