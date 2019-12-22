Российский лидер Владимир Путин будет участвовать в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту 23 декабря.

Российский лидер Владимир Путин будет участвовать в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту 23 декабря.Пресс-служба Кремля сообщает, что президенту будет доложено о развитии транспортной инфраструктуры южного региона. На встречу к нему придут и рабочие-мостовики.23 декабря в планах у президента – рабочая поездка в Адыгею, где будут обсуждаться вопросы развития сельского хозяйства.В понедельник по новой железной дороге Крымского моста первым пройдет состав из Санкт-Петербурга в Севастополь, а вслед за ним поезда "Таврия" начнут курсировать между Москвой и Симферополем. Продажа билетов стартовала еще в ноябре, и в первые же дни этой возможностью воспользовались десятки тысяч пассажиров.