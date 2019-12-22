Аварийные бригады восстанавливают теплоснабжение в самом северном городе Сахалина - Охе. Там все еще остаются без отопления десятки человек.

Аварийные бригады восстанавливают теплоснабжение в самом северном городе Сахалина — Охе. Там все еще остаются без отопления десятки человек.Работы ведутся при двадцатиградусных морозах. Для большей части горожан последствия аварии уже устранили.В трубах образовались воздушные пробки, система теплоснабжения частично перемерзла, из-за чего без отопления остались почти сорок зданий.