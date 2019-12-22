Ранее съемочная группа приезжала в город осенью.

Съемки сериала «Угрюм-река» возобновились в городе Суздаль Владимирской области. Об этом сообщает .В исторический город съемочная группа сериала приезжала осенью, чтобы придать фильму колорит купеческого быта. В съемках также участвовали и владимирцы .Фильм «Угрюм-река» по роману Вячеслава Шишкова снимает режиссер Юрий Мороз. В кинокартине будет показана история семьи Громовых во времена золотой лихорадки в Сибири.В отсутствие снега кинематографистам пришлось воссоздать сибирскую зиму с помощью нехитрых спецэффектов. Улицу накрыли полотном, имитирующим снег.На экраны сериал должен выйти уже в 2020 году.