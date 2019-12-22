В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Флорида Пантерз на льду PNC-арены в Роли обыграла местную команду Каролина Харрикейнз со счетом 4:2 (1:0, 1:0, 2:2).

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида Пантерз" на льду "PNC-арены" в Роли обыграла местную команду "Каролина Харрикейнз" со счетом 4:2 (1:0, 1:0, 2:2).У победителей встречи голами отметились Евгений Дадонов (8-я минута), Брайан Бойл (32), Джонатан Юбердо (41) и Ноэль Аккьяри (51), а у хозяев льда шайбы забросили Нино Нидеррайтер (50) и Лукас Валльмарк (53)."Флорида одержала третью победу кряду и с 41 очком занимает восьмое место в Восточной конференции, а "Каролина", прервавшая серию из трех побед, в ней же расположилась на пятой строчке, имея в активе на пять очков больше.