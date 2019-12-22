В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) омский Авангард на льду арены имени Юрия Ляпкина в Балашихе обыграл уфимский Салават Юлаев со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) омский "Авангард" на льду арены имени Юрия Ляпкина в Балашихе обыграл уфимский "Салават Юлаев" со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).У победителей встречи голами отметились Егор Мартынов и Вячеслав Войнов, забившие на 13-й и 50-й минутах соответственно, а у гостей единственную шайбу на 31-й минуте забросил Теэму Хартикайнен.Войной, помимо гола, записала на свой счет результативную передачу и преодолел рубеж в 100 очков в КХЛ. Теперь на его счету 101 очко (31 + 70) в 178 играх лиги."Авангард" одержал третью победу в последних пяти играх и с 54 очками занимает второе место в Восточной конференции, а "Салават", потерпевший третье поражение кряду, в ней же расположился на шестой строчке, имея в активе 45 очков.