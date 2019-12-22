Певицу Кети Топурию заподозрили в беременности. Артистка появилась в просторном наряде.

ПевицуКети Топурию заподозрили в беременности. Артистка появилась в просторномнаряде.Не так давно стало известно о романе певицы сдипломатом и бизнесменом ЛьвомДеньговым. По словам знаменитости, с новым избранником она познакомилась навечеринке. В тот день Кети и Лев обменялись телефонами, с тех пор парочка насвязи буквально 24 на семь.Влюбленные вовсю строят планы на будущее. Топурия и Деньговсобираются съехаться, однако с этим пока сложно: артистка живет с мамой,родительница присматривает за дочерью знаменитости от прошлых отношенийОливией.Между тем поклонники очень рады, что певица обрела личноесчастье. Звезде желают скорейшего замужества и еще детишек. Фанатам не терпитсяувидеть любимицу в подвенечном наряде. Возможно, именно поэтому они так взволновалисьиз-за появившегося в Сети видео.Ролик с выступлением артистки появился в одном из фанатских инстаграм-аккаунтов.Звезда стоит на сцене облаченная в черно-белое свободное платье.Интернет-обывателям показалось, что у заметен растущий животик."Блин.Я конечно не могу знать,но кажется Кети снова будетмамой.НЕ ЗНАЮ..! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. –Прим. ред.)", "Кэти беременна? Или мне кажется?)", "Вотя тоже думаю мамкой станет второй раз🙏🏻", – рассуждают теперь поклонники