Певицу
Кети Топурию заподозрили в беременности. Артистка появилась в просторном
наряде.
Певицу
Кети Топурию заподозрили в беременности. Артистка появилась в просторном
наряде.
Не так давно стало известно о романе певицы с
дипломатом и бизнесменом Львом
Деньговым. По словам знаменитости, с новым избранником она познакомилась на
вечеринке. В тот день Кети и Лев обменялись телефонами, с тех пор парочка на
связи буквально 24 на семь.
Влюбленные вовсю строят планы на будущее. Топурия и Деньгов
собираются съехаться, однако с этим пока сложно: артистка живет с мамой,
родительница присматривает за дочерью знаменитости от прошлых отношений
Оливией.
Между тем поклонники очень рады, что певица обрела личное
счастье. Звезде желают скорейшего замужества и еще детишек. Фанатам не терпится
увидеть любимицу в подвенечном наряде. Возможно, именно поэтому они так взволновались
из-за появившегося в Сети видео.
Ролик с выступлением артистки появился в одном из фанатских инстаграм-аккаунтов.
Звезда стоит на сцене облаченная в черно-белое свободное платье.
Интернет-обывателям показалось, что у заметен растущий животик.
"Блин.Я конечно не могу знать,но кажется Кети снова будет
мамой.НЕ ЗНАЮ..! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. –
Прим. ред.)", "Кэти беременна? Или мне кажется?)", "Вот
я тоже думаю мамкой станет второй раз🙏🏻", – рассуждают теперь поклонники