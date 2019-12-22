На юге Средиземного моря ливийская национальная армия под командованием маршала Хафтара задержала гражданское судно с турецким экипажем на борту. Катер ливийских ВМС сопроводил его в порт Рас-аль-Хиляль для проверки.

На юге Средиземного моря ливийская национальная армия под командованием маршала Хафтара задержала гражданское судно с турецким экипажем на борту. Катер ливийских ВМС сопроводил его в порт Рас-аль-Хиляль для проверки. Информации о перевозимом грузе пока не поступало, передает телеканал "Россия 24".Судно было задержано после заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности оказать военную поддержку признанному ООН правительству национального согласия Ливии.