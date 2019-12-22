Регина Тодоренко поделилась горячим снимком. Телеведущая отдыхает на Бали.

Регина Тодоренкоподелилась горячим снимком. Телеведущая отдыхает на Бали.Знаменитостьопубликовала в своем "Инстаграм" снимок на фоне тропического пейзажа. РегинаТодоренко позирует возле пальмы в белоймайке без рукавов с распущенными волосами. При этом на ее лице минимум макияжа –розовая помада подчеркнула свежесть ее лица.Ведущаяшоу "Орел и решка" объявила розыгрыш. Однако многие обратили большее внимание наее внешний вид. Поклонники посчитали фото Регины Тодоренко сексуальным.Звездавозбудила подписчиков на комплименты в свой адрес. "Сосок видно", "Умничка,красотища, просто бомбочка.Мой эталонженской красоты, интеллекта и чувства юмора!", "Регина, ты девушка мечта", -восхитились фолловеры Регины Тодоренко.20 Дек 2019 в 5:02 PSTМатериал дополняется