Регина Тодоренко
поделилась горячим снимком. Телеведущая отдыхает на Бали.
Регина Тодоренко
поделилась горячим снимком. Телеведущая отдыхает на Бали.
Знаменитость
опубликовала в своем "Инстаграм" снимок на фоне тропического пейзажа. Регина
Тодоренко позирует возле пальмы в белой
майке без рукавов с распущенными волосами. При этом на ее лице минимум макияжа –
розовая помада подчеркнула свежесть ее лица.
Ведущая
шоу "Орел и решка" объявила розыгрыш. Однако многие обратили большее внимание на
ее внешний вид. Поклонники посчитали фото Регины Тодоренко сексуальным.
Звезда
возбудила подписчиков на комплименты в свой адрес. "Сосок видно", "Умничка,
красотища, просто бомбочка.
Мой эталон
женской красоты, интеллекта и чувства юмора!", "Регина, ты девушка мечта", -
восхитились фолловеры Регины Тодоренко.
20 Дек 2019 в 5:02 PST
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