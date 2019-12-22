Недавно девочка рассказала всей стране о том, что у ее матери снова появились проблемы с наркотиками. Из-за этого она переехала жить к отцу.

Недавно девочка рассказала всей стране о том, что у ее матери снова появились проблемы с наркотиками. Из-за этого она переехала жить к отцу., похоже, была серьезно опечалена таким поведением родного человека. Чтобы "утереть нос" злопыхателям, телезвезда якобы сдала дорогие медицинские анализы, результаты которых она опубликовала в своем инстаграм-аккаунте. В документе указано, что следов наркотических веществ у нее обнаружено не было.Тем не менее, многие пользователи склонны верить не бумажке, а словам 12-летней Полины. В одной из своих публикаций она рассказала, что у матери начались "старые новые проблемы" и опубликовала видео с разбросанными по полу таблетками. Девочка сообщила, что из-за этого к ним в дом были вызваны полиция и скорая.21 Дек 2019 в 4:53 PSTОна добавила, что должна была отправиться в реабилитационный центр на сиамском острове Самуи. Звезда подтвердила, что действительно улетела за границу, но заверила, что находится не на лечении, а на отдыхе. Однако поклонники ей не поверили."Все это уже похоже на психиатрическую клинику", "Ну неужели. хватит оправдываться", "Дети не врут", – пишут пользователи.