Американский космический корабль Старлайнер в воскресенье, 22 декабря, попытаются посадить после неудавшегося полета к МКС. Об этом заявил накануне глава космического ведомства США.

Американский космический корабль "Старлайнер" в воскресенье, 22 декабря, попытаются посадить после неудавшегося полета к МКС. Об этом заявил накануне глава космического ведомства США.Посадка на полигоне Уайт-Сэндз запланирована около 16 часов по московскому времени, однако предусмотрено и запасное время — около полуночи, передает телеканал "Россия 24". Сообщается, что сейчас все системы корабля функционируют корректно. Он находится на стабильной орбите на высоте 250 километров, налажена связь с МКС.Ранее космический корабль "Старлайнер" не смог выйти на штатную орбиту. По словам главы НАСА, причиной стала ошибка в расчете времени. Он отметил, что НАСА работает над проблемой.