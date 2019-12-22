В одном из жилых домов американского Чикаго (штат Иллинойс) произошла стрельба. В местные больницы с ранениями различной степени тяжести госпитализированы по меньшей мере 13 человек. Возможно, в доме проходила вечеринка.

В одном из жилых домов американского Чикаго (штат Иллинойс) произошла стрельба. В местные больницы с ранениями различной степени тяжести госпитализированы по меньшей мере 13 человек.По данным чикагской полиции, ЧП произошло в районе Энглвуд, в доме, где, возможно, была устроена вечеринка, пишет РИА Новости.Ведется расследование. Никаких других подробностей об инциденте не приводится.В октябре в перестрелке в Чикаго погибли трое граждан Болгарии и один американский гражданин. Тогда мэр Чикаго Лори Лайтфут написала в соцсетях, что, к сожалению, подобные инциденты в США не такое уж редкое явление.