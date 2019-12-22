Сергей Глушко (Тарзан) показал поклонникам свою мужскую силу с Эвелиной Бледанс. Телеведущая осталась в восторге.

Сергей Глушко (Тарзан) показал поклонникамсвою мужскую силу с Эвелиной Бледанс. Телеведущая осталась в восторге.Стриптизерпродемонстрировал, как качает мускулы. Эвелину Бледанс он использовал вместоштанги. Тарзан выложил в "Инстаграм" видео, на котором приседает с артисткой наплечах.Во время тренировки звезда пошутила, что они с супругомНаташи Королевой могут позволить себе такие трюки, поскольку у них одинаковыепрически, и после одного подхода пара меняется местами. "Эвелина, несмотря нарост и объемные "глаза", оказалась очень легкой нагрузкой. Да и нагрузкой-то еегрех называть!", – подписал ролик Глушко.В свою очередь ЭвелинаБледанс призналась, что ей понравилось. "Мне на тебе было так приятно,дорогой", – кокетливо прокомментировала пост знаменитость. "Это было взаимно",– ответил ей Тарзан.Материал дополняется