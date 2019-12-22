Сергей Глушко (Тарзан) показал поклонникам
свою мужскую силу с Эвелиной Бледанс. Телеведущая осталась в восторге.
Сергей Глушко (Тарзан) показал поклонникам
свою мужскую силу с Эвелиной Бледанс. Телеведущая осталась в восторге.
Стриптизер
продемонстрировал, как качает мускулы. Эвелину Бледанс он использовал вместо
штанги. Тарзан выложил в "Инстаграм" видео, на котором приседает с артисткой на
плечах.
Во время тренировки звезда пошутила, что они с супругом
Наташи Королевой могут позволить себе такие трюки, поскольку у них одинаковые
прически, и после одного подхода пара меняется местами. "Эвелина, несмотря на
рост и объемные "глаза", оказалась очень легкой нагрузкой. Да и нагрузкой-то ее
грех называть!", – подписал ролик Глушко.
В свою очередь Эвелина
Бледанс призналась, что ей понравилось. "Мне на тебе было так приятно,
дорогой", – кокетливо прокомментировала пост знаменитость. "Это было взаимно",
– ответил ей Тарзан.
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