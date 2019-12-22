Трамп считает, что демократы нарушают конституцию, затягивая с импичментом, и назвал происходящее клоунадой. В чем именно заключается нарушение, американский лидер не пояснил, потому что сроки передачи обвинительных статей в Сенат не регламентированы.

Трамп считает, что демократы нарушают конституцию, затягивая с импичментом, и назвал происходящее клоунадой. В чем именно заключается нарушение, американский лидер не пояснил, потому что сроки передачи обвинительных статей в Сенат не регламентированы.Пока же Трамп отметил поддержку от конгрессменов. 196 человек не поддержали обвинительные заключения, три демократа перешли на сторону республиканцев.Палата представителей Конгресса выступает стороной обвинения, уже были утверждены две обвинительные статьи: злоупотребление властью и препятствование Конгрессу. Теперь документ должен быть передан в Сенат, там процедура импичмента превратится в судебный процесс, где сенаторы выступят в качестве присяжных.Однако демократы процедуру притормозили. По словам спикера нижней палаты Нэнси Пелоси, они не могут назначить обвинителей и передать обвинения, пока не узнают, что будет из себя представлять процесс.Тем временем нижняя палата парламента ушла на рождественские каникулы. Теоретически демократы могут откладывать судебный процесс до выборов 2020 года, что исключает для Трампа возможность быть оправданным в Сенате. Вероятно, они собираются таким образом оказывать давление на республиканцев.Если же обвинение все-таки попадет в Сенат, процедура импичмента маловероятна. За нее должны проголосовать 67 конгрессменов из ста, а в верхней палате парламента сейчас 53 республиканца, передает ТАСС.