Максим Галкин и Ксения Собчак встретились на шоу Сегодня вечером в эфире Первого канала. В ходе передачи известная журналистка пригласила ведущего на свою программу, но получила неожиданный ответ.

Максим Галкин и Ксения Собчак встретились на шоу "Сегодня вечером" в эфире "Первого канала". В ходе передачи известная журналистка пригласила ведущего на свою программу, но получила неожиданный ответ.Выпуск телешоу был посвящен творчеству певицы Светланы Лободы и ее участию в проекте Ксении "Осторожно, Собчак!", где бывшая кандидат в президенты взяла у артистки откровенное интервью. Ведущий спросил у своей гостьи, как ей за короткий срок удалось заманить Лободу не только на программу, но и на свою свадьбу.ответила, что она является поклонницей исполнительницы и находит ее интересным собеседником. Она также напомнила, что среди приглашенных на ее шоу числится и сам Максим Галкин, Однако муж Аллы Пугачевой не стал отрицать, что пока не готов принять предложение светской львицы, отметив, что она бывает беспощадной к своим собеседникам.21 Дек 2019 в 6:09 PSTВ ответ журналистка упрекнула ведущего в трусости и выругалась матом в прямом эфире телеканала."Если захотите – вырежете это. Я все равно скажу как умею, по-простому, по-ютьюбовски. Как только я чувствую, что человек занимается ******, я так устроена, что начинаю впиваться в него", – заявила телезвезда.В ходе передачи также призналась, что чувствует, когда человек врет и лицемерит. И напротив, откровенность гостя, по словам Ксении, располагает ее к себе.