В Берлине из-за угрозы взрыва эвакуировали рождественский рынок. Движение в центре перекрыли. Сообщалось об обнаружении странного предмета. В прессе появилась информация о двоих задержанных по подозрению в терроризме.

В Берлине из-за угрозы взрыва эвакуировали рождественский рынок. Движение в центре перекрыли. Сообщалось об обнаружении странного предмета. В прессе появилась информация о двоих задержанных по подозрению в терроризме.Через некоторое время полиция уточнила, что проверка места не выявила никаких опасностей, передает телеканал "Россия 24".Беспокойство властей объяснимо: три года назад на этом рынке перед Рождеством произошел теракт. Тогда тунисец Анис Амри протаранил людей на грузовике, в результате погибли 12 человек.