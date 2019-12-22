Встреча проходила в уютной атмосфере, ветераны общались друг с другом, радовались встрече со старыми друзьями, вспоминали прошлое и говорили о будущем...

19 декабря ветеранский актив собрался на празднике – Новогоднем вечере в Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве. В теплой обстановке встретились те люди, за плечами которых долгий труд в органах внутренних дел.На торжественном мероприятии присутствовали заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец, помощник Министра внутренних дел, член коллегии МВД России, председатель Российского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск генерал-полковник внутренней службы Иван Шилов, председатель совета ветеранов ГУВД генерал-майор милиции в отставке Василий Купцов.Встреча проходила в уютной атмосфере, ветераны общались друг с другом, радовались встрече со старыми друзьями, вспоминали прошлое и говорили о будущем.«Я хочу вам выразить слова благодарности за все то, что вы делаете, а делаете вы очень многое. У ветеранской организации 2020 год будет не менее сложный, чем 2019-й. Я желаю успехов, процветания, долголетия, крепкого здоровья!» – подчеркнул генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец.Музыкальные номера праздничного мероприятия позволили ветеранам во время концерта отдохнуть, доставив массу положительных эмоций.Концертная программа состояла из большого количества ярких и творческих номеров. В нее вошли выступления артистов известного коллектива «Горница», артисты которого порадовали зрителей народными и современными песнями, танцевальным мастерством и яркими костюмами.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве