В Саратове полицейский проводил задержание двоих человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. У одного из преступников оказался пистолет. Он открыл огонь и ранил полицейского.

В Саратове полицейский проводил задержание двоих человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. У одного из преступников оказался пистолет. Он открыл огонь и ранил полицейского.Сотрудник полиции госпитализирован, передает РИА Новости. Стрелявший задержан, против него возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителя. Ему грозит пожизненный тюремный срок.ЧП произошло вечером 21 декабря в Заводском районе Саратова. Дело расследуется наиболее опытными следователями и криминалистами регионального следственного управления. Они осматривают место, где произошла стрельба – район дома номер 3 по Киевскому проезду.