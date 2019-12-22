В промзоне Уфы горит производственное здание на площади 1600 квадратных метров. К месту ЧП направился пожарный поезд с 6,9 тоннами пенообразователя и 340 тоннами воды.

В промзоне Уфы горит производственное здание — корпус нефтехимического завода — на площади 1600 квадратных метров. К месту ЧП направился пожарный поезд с 6,9 тоннами пенообразователя и 340 тоннами воды. Пожару присвоен повышенный уровень сложности. Погибших и пострадавших нет.На место пожара выехала передвижная лаборатория для замера предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.ТАСС сообщает, что в здании горит легковоспламеняющаяся жидкость. Есть угроза, что огонь перейдет на другие производственные здания. Жилых домов поблизости нет.