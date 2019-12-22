Британский актер Тони Бриттон скончался в воскресенье, 22 декабря, на 96-м году жизни. Наш отец Тони Бриттон умер сегодня рано утром. Великий актер, режиссер и чародей, — написала в своем Twitter его дочь Ферн Бриттон.

Британский актер Тони Бриттон скончался в воскресенье, 22 декабря, на 96-м году жизни."Наш отец Тони Бриттон умер сегодня рано утром. Великий актер, режиссер и чародей", — написала его дочь Ферн Бриттон в своем Twitter.Бриттон родился в 1924 году в Бирмингеме, в годы Второй мировой войны служил в пехоте, затем трудился на авиазаводе. Актером решил стать после того, как увлекся театром, сперва любительским, а потом и профессиональным.В Великобритании Тони Бриттон наиболее известен по роли в сериале "Не ложись спать" корпорации BBC. Сериал шел с 1983 по 1990 годы. Кроме того, актер снялся в фильмах Операция Амстердам" (1959), "Воскресенье, проклятое воскресенье" (1971) и "День Шакала" (1973).