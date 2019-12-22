Мероприятие проводилось полицейскими совместно с судебными приставами.

Инспекторы ДПС ОГИБДД ОМВД России по Юрьев – Польскому району провели совместный рейд с судебными приставами, направленный на выявление граждан, уклоняющихся от исполнения неоднократных административных наказаний за нарушения правил дорожного движения.В ходе проведения мероприятия полицейские останавливали автомобили и проверяли водителей на наличие неоплаченных штрафов за нарушения ПДД. Всего было выявлено 15 водителей с имеющейся задолженностью. Судебные приставы на месте разъясняли водителям правовые последствия за неисполнение требований об оплате штрафов.В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу. За неуплату штрафа в указанный срок ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.