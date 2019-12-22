Польский государственный Институт национальной памяти настаивает на том, что в 1939 году Советский Союз совершил нападение на Польшу.

Польский государственный Институт национальной памяти, который исследует деятельность органов госбезопасности социалистической Польши, третьего Рейха и СССР для расследования преступлений в отношении польских граждан, настаивает на том, что в 1939 году Советский Союз совершил нападение на Польшу. Институт сделал свое заявление в ответ на высказывания президента России Владимира Путина.Во время Большой пресс-конференции российский президент напомнил, что советские войска вошли в Польшу уже тогда, когда польское правительство утратило контроль над страной и собственной армией. Оно находилось "где-то уже в районе польско-румынской границы", отметил Путин, добавив, что даже не с кем было "разговаривать на эту тему".Однако Институт национальной памяти считает, что вторжение было, и что прелюдией к нему служил пакт Молотова-Риббентропа — советско-германский договор о ненападении, который позволил СССР получить передышку для подготовки к войне и усилить армию. Также фашисты были вынуждены наступать с более удаленных рубежей, из-за чего Советскому Союзу удалось вовремя эвакуировать многие промышленные предприятия, а также мобилизовать дивизии, которые затем сдержали захватчиков под Москвой и Ленинградом, напоминает РИА Новости.Из-за деятельности Института национальной памяти в Польше был принят закон о декоммунизации. Множество улиц были переименованы, множество памятников – снесены.