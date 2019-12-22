В личной копилке ветерана более 20 ведомственных наград, в числе которых орден Отечественной войны II степени, памятные медали и знаки...

Руководители окружного Управления внутренних дел, представители Совета ветеранов и Общественного совета поздравили с 96-летием со дня рождения ветерана ВОВ и ОВД Николая Филипповича Первушина.Одному из старейших жителей округа, почетному ветерану УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве подполковнику милиции в отставке Николаю Первушину исполнилось 96 лет. Николай Филиппович прошел Великую Отечественную войну, после чего 27 лет отдал службе в органах внутренних дел. В его личной копилке множество наград, орденов и медалей.Помощник начальника УВД по ЮВАО полковник внутренней службы Борис Качанов совместно с заместителем Председателя Совета ветеранов Николаем Чубариным и членом Общественного совета при УВД Вячеславом Оскоченским поздравили ветерана с днем рождения.В своем обращении к ветерану Борис Качанов отметил, что жизненный путь Николая Филипповича является образцом мужества и жизнестойкости человека, посвятившего свою жизнь служению Отечеству. «Вы принадлежите к легендарному поколению победителей, отстояв нашу свободу и независимость в годы Великой Отечественной войны. Молодому поколению сотрудников есть чему у вас поучиться», – подчеркнул руководитель.Гости пожелали ветерану долгих лет жизни, здоровья, бодрости духа и отличного настроения. Имениннику были вручены поздравительный адрес и памятные подарки. Несмотря на почтенный возраст, Николай Первушин бодро встретил коллег в своей квартире, выразив слова благодарности и признательности за оказанное внимание.Николай Филиппович, уроженец Тамбовской области, был призван в ряды Советской Армии в возрасте 19 лет. Служил он на Дальнем Востоке, на границе с Маньчжурией. После окончания войны Николай Первушин был демобилизован, а в 1949 году поступил на службу в органы внутренних дел, в 4-й отряд по обеспечению массовых мероприятий на должность командира отделения. В 1976 году Николай Филиппович был уволен из милиции по выслуге лет в звании подполковника.В личной копилке ветерана более 20 ведомственных наград, в числе которых орден Отечественной войны II степени, медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и другие памятные медали и знаки.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18