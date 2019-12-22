Водитель автомобиля, загоревшегося на Садовом кольце в центре Москвы, раскрыл подробности аварии.

Водитель автомобиля, загоревшегося на Садовом кольце в центре Москвы, раскрыл подробности аварии. Он рассказал, что после изменения скорости потока он нажал на тормоза, которые, однако, не сработали. Автомобиль столкнулся с другим и "слегка смялся".Водитель, представившийся Ефимом, отметил, что его машина получила минимальные повреждения. Однако затем из-под капота повалил дым. "Я сразу скинул клеммы", — рассказал Ефим и добавил, что водитель другой машины куда-то пропал.Затем, по словам Ефима, "пошел огонь из-под низа" автомобиля, передает РИА Новости. На помощь прибежали люди с огнетушителями. Они вылили на пламя два полных огнетушителя, но это не помогло. Тогда "все просто разбежались", рассказал Ефим.На место ДТП прибыли пожарные, которые оперативно потушили возгорание. В результате аварии пострадали три человека.