Буйная молодежь напала на фургон на улице в Чите – момент противостояния снял на видео один из случайных очевидцев конфликта. Атакованный водитель сумел прорвался через заслон дебоширов, увезя одного из них в кузове.
Группа хулиганов напала на водителя фургона – инцидент, произошедший в Чите вечером в минувшую субботу, 21 декабря, снял на видео случайный очевидец.
Судя по записи, у группы агрессивно настроенных молодых людей возник конфликт с мужчиной, находившимся за рулем небольшого грузовичка.
Первопричина противостояния осталась за кадром – свидетель начал снимать в тот момент, когда нападавшие уже остановили транспортное средство, перекрыв дорогу, и начали забрасывать его камнями.
Молодежь окружила автомобиль, разбила ему лобовое стекло и принялась наносить удары ногами по кабине.
Водитель улучил момент и прорвался через заслон, увозя в кузове одного из агрессоров.
Как удалось выяснить местным СМИ, атакованный автомобилист пока не обращался в правоохранительные органы.