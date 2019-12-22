Главный тренер английского Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал победу своей команды в финале клубного чемпионата мира против бразильского Фламенго. По мнению немецкого специалиста, его подопечные доминировали в матче. Также он отметил игру соперника.

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу своей команды в финале клубного чемпионата мира против бразильского "Фламенго". По мнению немецкого специалиста, его подопечные доминировали в матче. Также он отметил игру соперника."Я очень счастлив. Горжусь своими футболистами, которые показали хорошую игру и заслуженно победили. Мы доминировали на поле. В какие-то моменты здорово сыграл наш вратарь. Соперник показал хороший футбол", – цитирует Клоппа официальный сайт английского клуба.Напомним, что "Ливерпуль" в финале клубного чемпионата мира, который прошел в Дохе, обыграл "Фламенго" со счетом 1:0 и впервые завоевал престижный трофей.