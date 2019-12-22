Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон очень доволен - это он, триумфально победив на выборах, написал королеве речь, после которой открывается возможность выйти из ЕС уже 31 января.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон очень доволен — это он, триумфально победив на выборах, написал королеве речь, после которой открывается возможность выйти из ЕС уже 31 января.Финальное в этом году заседание парламента премьер-министр Борис Джонсон сравнил с работой на кухне. "Духовка уже включена на полную мощность. Так что к обеду мы должны управиться", — заявил он.Блюдо дня — законопроект о Brexit. Некоторые поправки "повара" из правительства вносили в последний момент. Новый ингредиент — ограничение срока переговоров о торговом соглашении с Евросоюзом до конца 2020 года. Любые отсрочки законом запрещены."Нам пора уже забыть о сторонниках и противниках Brexit, хватит нам уже этой борьбы Монтекки и Капулетти", — подчеркнул Джонсон.В парламенте былые страсти — на грани увядания. Угрюмый лидер лейбористов Джереми Корбин перед обращением королевы к обеим палатам был вынужден идти рядом с сияющим Джонсоном. С журналистами Корбин в последнее время также мрачен и молчалив.Победившие консерваторы изощряются в насмешках, сравнивая Корбина с персонажем из "Рождественской песни" Чарльза Диккенса: "Старый Марли сидит на передней скамье, прикованный цепями и сожалением".Бориса Джонсона однопартийцы, наоборот, возносят до небес. С хвалебной речью выступила даже его старый противник, бывший премьер-министр Тереза Мэй. Таким проникновенным взглядом Джонсон смотрел на нее впервые за много лет."Такой результат выборов я хотела бы видеть в 2017 году", — сказала Мэй.Корбин пытается правительству навредить. "Мы встаем перед выбором: сохранять наши высокие стандарты экологии и продуктов питания, чтобы заключить торговое соглашение с Евросоюзом, или все это забыть, приняв условия США, где допускается крысиная шерсть в паприке", — заявил он.Но испортить аппетит Джонсону ему не удалось. После того как парламент утвердил правительственный законопроект о Brexit, премьер-министр с удовольствием пообедал в одном из фешенебельных ресторанов Лондона.Абсолютное большинство голосов позволяет правительству легко преодолевать любое сопротивление в парламенте. Но впереди еще трудные переговоры с Евросоюзом. И здесь уже у него преимущества нет. Для того чтобы только договориться о торговом соглашении с ЕС, например, Канаде потребовалось 7 лет. В Лондоне намерены все подписать за год.Джонсон решил навестить британских военнослужащих в Эстонии, которые отправлены туда противостоять так называемой российской угрозе. В самой Британии смеются над тем, что кто-то все еще пытается увидеть в истории с Brexit "русский след".