Польша много лет подрывала двусторонние отношения с Россией - так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление польского МИД с обвинениями в искажении предыстории Второй мировой войны.

Польша много лет подрывала двусторонние отношения с Россией — так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление польского МИД с обвинениями в искажении предыстории Второй мировой войны."Агрессивная риторика, снос памятников борцам с фашизмом, запевальная роль в принятии антироссийских санкций ЕС — прямые тому доказательства", — цитирует слова Захаровой РИА Новости.Ранее польский МИД выразил "тревогу и недоумение", а также "недоверие и обеспокоенность" в связи со словами президента РФ Владимира Путина о причинах и виновниках начала Второй мировой войны. Во время Большой пресс-конференции 19 декабря российский президент напомнил, что советские войска вошли в Польшу лишь после того, как польское правительство утратило контроль и за своими вооруженными силами, и за тем, что происходило на территории страны. Президент РФ отметил, что польское правительство в это время "находилось где-то уже в районе польско-румынской границы" и "не с кем бы было даже разговаривать на эту тему".Польша уже много лет отстаивает позицию, что СССР напал на Польшу в 1939 году так же, как и гитлеровская Германия. В Варшаве назвали слова Путина на Большой пресс-конференции "ложной картиной событий" и предложили возобновить работу созданной еще в 2002 году Российско-польской группы по сложным вопросам международных отношений. В нее входит команда политологов, занимающихся самыми серьезными и сложными вопросами международных отношений России и Польши.Работа группы уже не раз прерывалась. В последний раз это случилось в 2015 году, после того как свой пост покинул глава группы с польской стороны профессор Адам Даниэль Ротфельд.