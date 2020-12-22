За минувшие сутки смерть от ковида подтвердилась ещё у пяти пациентов.

186 новых случаев заболевания коронавируса зарегистрировано во Владимирской области за последние сутки, сообщает портал стопкоронавирус.рф.Выздоровели - 175 человек.Всего с начала периода заболели 16950 жителей области, излечились 15240, скончались за период пандемии – 419 пациентов. За минувшие сутки смерть от ковида подтвердилась ещё у пяти человек.В лидерах по заболеваемости за минувшие сутки – Владимир – 50 заразившихся, 17 - в Муромском, 22 - в Гусь-Хрустальном, 11 - в Ковровском, 10 - в Юрьев-Польском, 8 - в Вязниковском, 7 - в Кольчугинском, 9 - в Александровском, 6 - в Гороховецком, 5 - в Собинском, 8 - в Петушинском, 4 - в Камешковском, 7 - в Суздальском, 5 - в Киржачском, 5 - в г. Радужный, 6 - в Меленковском, 6 - в Селивановском районах.