В мэрии Владимира в очередной раз напоминают горожанам, что уборка снега станет гораздо более качественной, если ей не будут создаваться помехи.

Сотрудники «Центра управления городскими дорогами», которые занимаются расчисткой снега во Владимире, ежедневно сталкиваются неправильной парковкой машин, что затрудняет уборку улиц.Автомобили бросают вдоль обочин, во дворах и мешают качественной работе снегоуборочной техники.«Для решения проблемы вешаются объявления с обращениями к автолюбителям, устанавливаются водоналивные блоки. К сожалению, эти меры не всегда дают нужный эффект. Розыск владельцев брошенных автомобилей через ГИБДД требует времени», - отметил заместитель директора муниципального «ЦУГД» Николай Дятлов.В мэрии Владимира в очередной раз напоминают горожанам, что уборка снега станет гораздо более качественной, если ей не будут создаваться помехи.Добавим, что по вопросам уборки областного центра жители могут звонить в по телефонам: 47-90-94, 8-960-721-49-49.