В ходе проектно-аналитической сессии более 30 представителей туристического и образовательного экспертных сообществ формулировали цели, задачи и ожидаемые результаты развития детского туризма в России.

В рамках подведения итогов прошла проектно-аналитическая сессия, целью которой была расстановка приоритетов и определение эффективных инструментов поддержки детского туризма в России.В ходе проектно-аналитической сессии более 30 представителей туристического и образовательного экспертных сообществ формулировали цели, задачи и ожидаемые результаты развития детского туризма в России, определяли составляющие национального туристического продукта в рамках форматов детского туризма, выдвигали свои проектные предложения в календарь празднования года детского туризма в России.Отмечая проблематику развития детских школьных туров, эксперты сделали акцент на отсутствии эффективного взаимодействия туроператорского сообщества с директорами школ и педагогами. Дискуссия на стратегической сессии строилась от определения ключевых целей развития детского туризма в РФ до конкретных предложений и проектов. Ключевыми выводами стали идея единого обучения участников экосистемы детского туризма, широкая пропаганда и популяризация темы локального (местного) туризма среди учителей и директоров школ и идея «прививки путешествовать» подрастающему поколению, которое является потенциальным будущим туристом, способным оценить качественные и интересные путешествия по родной стране.Всего участниками стратегических сессий было предложено более 50 идей и концептов, в рамках заданных целей и задач, 40% из которых имеет событийный характер, 40% - формат методических и проектных концептов, оставшиеся 20% являются предложениями по улучшению существующих инструментов и методов.В работе приняли участие представители Агентства стратегических инициатив (АСИ), Проектного офиса по детскому туризму Российского союза туриндустрии (РСТ), Ассоциации туроператоров России (АТОР), Ассоциации развития активного детского туризма, Российского движения школьников (РДШ), признанные практики и эксперты в туризме и краеведении. Наработанные материалы лягут в основу дорожной карты Ростуризма по развитию детского туризма и реализации цели Стратегии туризма до 2035 года по усилению социальной роли туризма и увеличению его доступности для всех жителей Российской Федерации.Всероссийский конкурс детских туристических маршрутов впервые организован Федеральным агентством по туризму при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ) и проектного офиса по детскому туризму Российского союза туриндустрии (РСТ).