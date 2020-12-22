Всего на ремонтные работы было направлено более 19 млн рублей

В Муромском районе после ремонта открылись два сельских учреждения – Ковардицкий Дом культуры и его отдел в деревне Пестенькино. В обоих ДК капитально отремонтированы кровля и фасад зданий, заменены окна, приведены в порядок помещения, автоматическая пожарная сигнализация, отопление.«Приобретены новые театральные кресла, обновлена механика и одежда сцены, антрактно-раздвижные занавесы, оргтехника, звуковая аппаратура. Всего на эти цели было потрачено более 19 млн рублей», - об этом редакции «АиФ Владимир» рассказали в пресс-службе обладминистрации.В Ковардицком ДК работает 13 клубных объединений: «Народная агитбригада», детский вокальный ансамбль «Папины дочки». Кружки – театральный, вокального пения, художественного чтения. Клубы - «Ветеран», семейный, женский и любителей настольного тенниса.На базе учреждения в Пестенькино работает 18 кружков, которые охватывают около 300 человек. Среди них: образцовый детский фольклорный ансамбль «Одуванчик», «Художественное слово» и «Юный художник», клуб «Подросток», театры - «Играют взрослые» и «Сорванцы», танцевальная группа «Веснушки».