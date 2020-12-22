Наконец-то Раки смогут выдохнуть и задышать полной грудью. Любые сложные ситуации, которые могли быть, они уже с вами произошли. И впереди вас ждет светлое и радостное будущее.

Наконец-то Раки смогут выдохнуть и задышать полной грудью. Любые сложные ситуации, которые могли быть, они уже с вами произошли. И впереди вас ждет светлое и радостное будущее.Вам необходимо в течение 2021 года ориентироваться на новыевозможности, подарки, которые приходят через других людей, друзей. Большеотдыхать, расслабляться, наслаждаться жизнью, медитировать, рассматривать новыепути своего развития. Возможно внедрять какие-то новые технологии в свою жизнии реализовывать новые проекты.Тех Раков, которые рождены в период со 2 июля по 6 июля,ждет очень насыщенный год, когда будут происходить изменения. Радикальные,неожиданные, благоприятные. Вам лишь необходимо впустить эти изменения в своюжизнь для того, чтобы они максимально эффективно встроились в нее, рассказала .Работа, карьераТекущий год нельзя назвать прорывным в рабочем ключе. Тем неменее, те из вас, кто стремится поменять место работы, может это сделать. Можнонайти то место, которое бы давало возможность получать те же деньги (илибольше), но при этом меньше работать. Но если вы пытаетесь уйти от рутины,внести что-то новое, разнообразить свою жизнь, то, скорее всего, придете кдругой рутине.Актуальны будут вопросы, связанные с работой, с серединыдекабря 21 года. Здесь у вас появится шанс сменить место работы либо внестикакие-то изменения в текущую профессиональную деятельность, начать новуюдеятельность, сменить сферу вашей работы.Карьерные амбиции в течение года могут реализоваться впериод с 24 апреля по 11 июня. Здесь можно настраиваться на повышение, общатьсяс руководством.Можно в течение года открывать свой бизнес, но делать этолучше во второй половине года, после 18 июля. Тогда каких-то ограничительных мер,иллюзий будет значительно меньше. К тому же могут появиться неожиданноинвесторы для этого дела.Раки, рожденные в период с 15 по 18 июля могут находитьсяпод жестким влиянием энергий Плутона, поэтому Вам необходимо особое вниманиеуделять любым ситуациям, связанным с работой, с социальным статусом, сотношениями с руководством так как могут возникать достаточно непростыеситуации. Более подробно этот момент лучше рассмотреть в персональном прогнозе.ФинансыВ финансовом ключе год несет в себе благоприятные тенденции.У одних представителей знака Рак будут шикарные возможности, перспективы длятого, чтобы развить собственное дело, начать новые творческие проекты,запустить новые виды бизнеса.Если у Вас свой бизнес или вы работаете с клиентами, то 2021год будет для вас максимально финансово успешным, потому как будут появлятьсяте, клиенты, партнеры, которые будут обеспечивать материальный поток в вашейжизни. Значительно может улучшиться финансовая отдача от работы, может бытьповышен процент от продаж либо увеличен средний чека по покупкам.Если у Вассвой бизнес, то это прекрасное время для того, чтобы привлекать инвестиции,находить новых партнеров, с которыми вам будет выгодно работать. Также возможноувеличение количества клиентов, клиентской базы, что также приведет кфинансовому благополучию.С 12 июня по 29 июля наиболее сложный период финансовомключе. Когда ваши расходы могут превышать доходы. Вам необходимо бытьсдержанными в тратах, особенно каких-то слишком дорогих, слишком импозантных,спонтанных, тех, которые вы не можете себе позволить.Те Раки, которые родились со 2 по 6 июля, имеют возможностьполучить неожиданные деньги от бизнеса, от новых идей, от новых начинаний. Этопродуктивный период для того, чтобы решить многие вопросы, связанные сматериальным достатком.Те, кто родился с 12 июля по 15 июля, будут наполненывозможностями финансового характера. Ваше финансовое развитие будет зависетьтолько лишь от ваших установок и ограничений, которые есть в вашей голове. Выможете значительным образом поправить свое финансовое положение.Те, кто родился с 15 июля по 18 июля, могут, напротив, иметьнекоторые сложности в финансовом ключе. Могут сталкиваться с проблемнымимоментами, касающимися денег. Возможны большие финансовые потери и убытки, невыгодныепродажи, недополучение прибыли.Любовь, семьяДля большинства Раков 2021 год принесет изменения в личнойжизни. Если вы находитесь в свободных отношениях, то это период, когдаотношения будут переходить на другой уровень доверия. Скорее всего, выутвердитесь в своём выборе, и будете дальше поддерживать тот формат отношений,в котором находитесь.Если вы уже в семейных отношениях, у вас крепкий союз, тождать серьезных проблем вам не стоит. Напротив, ваша вторая половинка можетбольше вкладывать в дом, семью, может приносить что-то в общий бюджет.Если вы находитесь в поиске своей второй половинки, то самоевремя настраиваться на новый формат отношения, не стремится сразу к семье, аподдерживать какое-то время свободные отношения для того, чтобы лучше узнатьдруг друга.В личной жизни для тех, кто родился в период с 15 по 18 июля,может называть очень непростые ситуации в 2021 году, которые могут привести красставанию.С 18 ноября и до 31 декабря может происходить возврат к темотношениям, в которых вы были ранее. Это могут быть те ситуации, когда друзья-приятели,с которыми вы находились в дружеских отношениях, могут признаваться вам вчувствах, либо могут возвращаться те любовные истории, которые были когда-то вмолодости или несколько лет назад.Конец 2021 года всем Ракам принесет достаточно непростоевремя в решении вопросов отношений, семьи. Могут возникать конфликты инедоразумения с супругами, вновь могут остро стоять жилищные вопросы, ипридется их решать, даже если вам это не очень хочется делать. В этот период нерекомендуется переезжать на новое место жительства, затевать ремонт либоприобретать недвижимость.