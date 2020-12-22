В рамках региональной программы модернизации первичного звена в 2021 году на строительство новых поликлиник и ФАПов, а также капитальный ремонт уже действующих лечебных учреждений потратят 1

В рамках региональной программы модернизации первичного звена в 2021 году на строительство новых поликлиник и ФАПов, а также капитальный ремонт уже действующих лечебных учреждений потратят 1 миллиард 178 миллионов рублей. Новые ФАПы обещают возвести в деревне Толстиково Меленковского района, селах Григорово и Городище Юрьев-Польского района и Патакино Камешковского района. В следующем году начнется строительство двух