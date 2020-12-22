С начала пандемии в регионе Covid-19 подхватили 14 014 жителей.

По информации правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе выявлено 114 новых случаев заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 17 человек.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл ещё 59 костромичам. По семь новых пациентов с Covid-19 выявлено в Нерехтском и Буйском районах, шесть - в Костромском, пять - в Галичском, четыре - в Антроповском районах. По три инфицированных прибавилось в Шарье и Межевском районе, по два - в Нее, Мантурово, Волгореченске, Октябрьском, Макарьевском, Красносельском, Солигаличском и Судиславском районах. По одному случаю заражения диагностировано в Павино, Вохме, п. Островское и Пыщугском районе.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти жизнь одного пациента.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 14 014 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 10 676 пациентов. В стационарах лежит 745 человек, из них 439 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2 682 человека.